الحشد الشعبي يباشر ببناء مستشفى لحجر مصابي كورونا في كركوك

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، المباشرة ببناء مستشفى لحجر المصابين بفيروس كورونا سعة 118 سريرا في محافظة كركوك.
وقال إعلام الحشد، إن "اللواء 16 في الحشد الشعبي وبالتعاون مع المرجعية الدينية الرشيدة باشر ببناء مستشفى كرفاني بمجموع 118سريرا وبمساحة كلية 2700متر مربع في محافظة كركوك".
وأضاف إعلام الحشد في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "المستشفى سيستخدم للحجر ومعالجة حالات الاصابة بفيروس كورونا".
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