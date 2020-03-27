صحة النجف تعلن تسجيل 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت دائرة صحة النجف، الجمعة، عن تسجيل 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ومغادرة حالتين لاكتسابهما الشفاء وتوفيت واحدة اخرى.

وقالت المديرية في بيان تم "اليوم تسجيل 18 اصابة ب‍فيروس كورونا بعد القيام باجراء الفحوصات لـ 86 عينة في مختبر الصحة العامة بالدائرة".

وأوضحت أن "تسع حالات لعائلة واحدة احدهم كان مسافرا الى كوريا الجنوبية وعائد منذ فترة طويلة، و حالتان لملامسين لشخص مصاب من العائلة، وثلاث حالات لأخوين وزوجة احدهم من عائلة واحدة، فضلا عن حالتين لأم وابنتها من نفس العائلة، وحالتان لشخصين مشتبه بهما".

واكدت الدائرة، "اتخاذها كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين لهم"، داعية جميع المواطنين لـ"الالتزام بتوصيات خلية الازمة وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوال".

وبينت، أن "حالتين غادرتا المستشفى اليوم لاكتساب الشفاء وتوفيت حالة واحدة"، مشيرة الى أن "بهذا يكون الموقف في محافظة النجف لغاية اليوم هو 66 اصابة و10 شفاء وحالتين وفاة".