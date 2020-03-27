صحة ذي قار تعلن وفاة مصابة بفيروس كورونا

أعلنت دائرة صحة ذي قار اليوم الجمعة، عن تسجيل حالة وفاة لإمرأة تبلغ من العمر 56 عاما من سكنة قضاء الشطرة مصابة بفايروس كورونا.

وقال مدير عام الدائرة الدكتور عبد الحسين الجابري، في بيان ، ان المتوفية كانت مصابة بفايروس كورونا وكانت تعاني ايضا من مرض السكري وتبلغ من العمر 56 عاما ومن سكنة قضاء الشطرة شمال مركز المحافظة، وهي ثاني حالة وفاة تشهدها المحافظة .

واوضح انه سيتم دفن جثمانها محليا ووفق تعليمات ومعايير منظمة الصحة العالمية

وكان مدير عام دائرة صحة ذي قار عبد الحسين الجابري قال امس في بيان إن "نتائج العينات التي ارسلت الى مختبر الصحة العامة في بغداد كانت ١٥ حالة سالبة وحالة واحدة موجبة لامرأة من سكنة قضاء الشطرة، شمالي مركز محافظة ذي قار وتبلغ من العمر 56عاما.