بعد تسجيلها اول اصابة.. تزويد صلاح الدين بجهازي فحص فيروس كورونا

اعلنت مديرية صحة صلاح الدين، الجمعة، أن وزارة الصحة ستزود المحافظة بجهازين لفحص المشتبه اصابتهم بفيروس كورونا.

وقال مدير عام صحة صلاح الدين الدكتور رائد ابراهيم، في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إنه "بعد التواصل مع وزير الصحه اليوم، تم تخصيص اجهزة فحص مختبرية عدد (2) لتشخيص الاصابة ب‍فيروس كورونا الـ (PCR) والمتطورة جدا".

واوضح ابراهيم، أنه "سيتم ارسال مخولين لاستلامها يوم غد"، موضحا أنه "بذلك سيكون لدينا مختبر متطور لفحص نماذج المسحات الماخوذه من المرضى المشتبه فيهم، دون الحاجة لارسال المسحات والعينات الى مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد".

وسجلت محافظة صلاح الدين ، امس الخميس 26 اذار 2020، اول اصابة ب‍فيروس كورونا لامراة تبلغ من العمر 70 عاما وتعاني من امراض مزمنة من سكنة ناحية الاسحاقي