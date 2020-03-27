الأخبار

بعد تسجيلها اول اصابة.. تزويد صلاح الدين بجهازي فحص فيروس كورونا


اعلنت مديرية صحة صلاح الدين، الجمعة، أن وزارة الصحة ستزود المحافظة بجهازين لفحص المشتبه اصابتهم بفيروس كورونا.

وقال مدير عام صحة صلاح الدين الدكتور رائد ابراهيم، في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إنه "بعد التواصل مع وزير الصحه اليوم، تم تخصيص اجهزة فحص مختبرية عدد (2) لتشخيص الاصابة ب‍فيروس كورونا الـ (PCR) والمتطورة جدا".

واوضح ابراهيم، أنه "سيتم ارسال مخولين لاستلامها يوم غد"، موضحا أنه "بذلك سيكون لدينا مختبر متطور لفحص نماذج المسحات الماخوذه من المرضى المشتبه فيهم، دون الحاجة لارسال المسحات والعينات الى مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد".

وسجلت محافظة صلاح الدين ، امس الخميس 26 اذار 2020، اول اصابة ب‍فيروس كورونا لامراة تبلغ من العمر 70 عاما وتعاني من امراض مزمنة من سكنة ناحية الاسحاقي

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صحة ذي قار تعلن وفاة مصابة بفيروس كورونا
بعد تسجيلها اول اصابة.. تزويد صلاح الدين بجهازي فحص فيروس كورونا
فرنسا: الإفراج عن 3 فرنسيين وعراقي أُختطفوا بالعراق
صحة السليمانية تعلن شفاء ١٢ حالة مصابة بفيروس كورونا
التربية توجه المدارس الاهلية بعدم المطالبة بالاجور الدراسية في الوقت الحاضر
خلية الأزمة تكشف سبب وفيات "كورونا" في العراق
النقل تعلن الانتهاء من اجلاء 871 مواطنا عراقيا من القاهرة
قصف 4 اهداف داعشية في حوض” الميتة” بين صلاح الدين وديالى
نائب بالفتح يتحدث عن “تكامل سياسي” رافض لمنح الثقة للزرفي
الفتح يطالب بعقد جلسة استثنائية لمناقشة التحركات الأمريكية وتفشي وباء كورونا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.3
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 325.73
ريال سعودي 315.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.74
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك