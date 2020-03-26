الأخبار

التربية توجه المدارس الاهلية بعدم المطالبة بالاجور الدراسية في الوقت الحاضر


وجهت وزارة التربية، الخميس، المدارس الاهلية بعدم المطالبة بالاجور الدراسية في الوقت الحاضر.

وقالت الوزارة في بيان، إنها وجهت "المؤسسات التعليمية الاهلية كافة بعدم مطالبة اولياء الامور باي مبالغ في الوقت الحاضر وذلك نظرا لما يمر به بلدنا العزيز والعالم من ظروف استثنائية ومخاطر صحية بسبب تفشي فايروس كورونا".

وأضافت أن "المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي وجهت كتاباً رسمياً الى ادارات المدارس الاهلية طالبتهم فيه بتوزيع نتائج التلاميذ والطلبة واعلانها على المواقع الالكترونية لتلك المدارس دون الحاجة الى مراجعة الادارة لما له من مخاطر صحية وعدم رهن توزيع النتائج بتسديد الاجور"، داعية أولياء أمور الطلبة الى "الاتصال بالصفحة الرسمية لها في حال امتناع المؤسسات الأهلية عن تنفيذ هذا التوجيه".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التربية توجه المدارس الاهلية بعدم المطالبة بالاجور الدراسية في الوقت الحاضر
خلية الأزمة تكشف سبب وفيات "كورونا" في العراق
النقل تعلن الانتهاء من اجلاء 871 مواطنا عراقيا من القاهرة
قصف 4 اهداف داعشية في حوض” الميتة” بين صلاح الدين وديالى
نائب بالفتح يتحدث عن “تكامل سياسي” رافض لمنح الثقة للزرفي
الفتح يطالب بعقد جلسة استثنائية لمناقشة التحركات الأمريكية وتفشي وباء كورونا
الصحة تعلن تسجيل 36 اصابة جديدة و7 وفيات بكورونا في العراق
عمليات بغداد: "الاوامر صارمة" واحتجزنا اليوم 825 مركبة ودراجة مخالفة للحظر
خلية الازمة في كربلاء تحدد اوقات عمل المخابز والافران ومحال الخضار
القائد العام للقوات المسلحة يأمر الحشد الشعبي بالأستعداد لموسم السيول
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك