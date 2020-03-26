النقل تعلن الانتهاء من اجلاء 871 مواطنا عراقيا من القاهرة

اعلنت وزارة النقل العراقية، الخميس، عن وصول الرحلة الاستثنائية الثالثة المباشرة القادمة من مطار القاهرة الى مطار بغداد الدولي والخاصة بأجلاء المواطنين العراقين العالقين في جمهورية مصر واعادتهم الى ارض الوطن، مؤكدة الانتهاء من اجلاء 871 مواطنا عراقيا من العاصمة المصرية.

وقال وزير النقل عبد الله لعيبي في بيان "تم نقل المسافرين البالغ عددهم 298 على متن الطائرة التي تحمل الطراز A330/yi-AQy التابعة للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية وبذلك اكمل الناقل الوطني عملية اجلاء المواطنين العراقين والبالغ عددهم 871 شخصا من القاهرة الى مطار بغداد الدولي وبعد استحصال الموافقات الرسمية وبالتنسيق مع السفارة العراقية والسلطات المصرية ودائرة الجوازات و وزارة الصحة والجهات المعنية واستجابة للمناشدات الانسانية التي تم توجيهها من الاراضي المصرية".

وأضاف، أن "هناك جهود اضافية ملقاة على عاتق وزارة النقل تتضمن توفير حافلات المسافرين والوفود داخل مطار بغداد بالاضافة الى مركبات تكسي المطار لنقل العائدين فور وصولهم واكمالهم الفحوصات الطبية اللازمة الى مناطق سكناهم سواءً في العاصمة بغداد على جانبي الكرخ والرضافة او باقي محافظات العراق وبالمجان"،

مبينا ان "هذا الاجراء تم بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية التي سهلت عملية مرور الحافلات والمركبات اثناء حظر التجوال".