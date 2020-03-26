قصف 4 اهداف داعشية في حوض” الميتة” بين صلاح الدين وديالى

أعلن القيادي في الحشد العشائري محمد العبيدي، الخميس، عن قصف 4 اهداف داعشية على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.

وقال العبيدي في تصريح صحفي ،ان” قوات الجيش المتمركزة في حاوي العظيم ضمن قاطع شمال محافظة ديالى قصفت بالهاونات حوض الميتة في صلاح الدين بعد رصد تحركات لخلايا داعش الارهابي”

واضاف العبيدي،ان “القصف هو 11 من نوعه خلال العام الجاري وياتي في اطار منع خلايا داعش من الاقتراب او محاولة التسلل صوب القرى المحررة في قاطع العظيم من خلال منطقة الحاوي”.

وأوضح، أن “الميتة وقرى اخرى مهجورة واستغلها داعش في الاختباء او نقاط انطلاق لهجماته على النقاط الامنية او القرى المحررة بين فترة واخرى”.

ولاتزال الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين غير مستقرة خاصة حوض الميتة التي يشهد نشاط لخلايا داعش الإرهابي.