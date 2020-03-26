نائب بالفتح يتحدث عن “تكامل سياسي” رافض لمنح الثقة للزرفي

أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، الخميس، أن موقف رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي اصبح صعبا ومحرجا بسبب حصول تكامل سياسي برفضه, مرجحا مرجحا خضوعه للامر الواقع وتقديم اعتذاره.

وقال جابر في تصريح صحفي إن “موقف تحالف الفتح لم ولن يتبدل في معارضة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بسبب المرحلة الحالية وحراجتها”.

واضاف ان “الزرفي اصبح عاجزا تماما عن حصول الثقة من القوى الشيعية الكبيرة المعارضة له”، مشيرا إلى “وجود تكامل سياسي رافض له”.

وأكد جابر أن “لجوء الزرفي الى كسب الأصوات بشكل فردي أمر غير ناجع وصحيح”، لافتا إلى أن “رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي في موقف حرج وسيرضخ لقبول تقديم الاعتذار”.