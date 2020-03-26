الفتح يطالب بعقد جلسة استثنائية لمناقشة التحركات الأمريكية وتفشي وباء كورونا

طالب تحالف الفتح، الخميس، رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة استثنائية لمناقشة الأوضاع التي تمر بها البلاد وأبرزها التحركات الأمريكي في صحراء الانبار وتفشي وباء كورونا.

وقال النائب عن التحالف فاضل جابر في تصريح صحفي ان “مجلس النواب ملزم باتخاذ إجراءات شجاعة من الوجود الأمريكي وعليه إن يعقد جلسة استثنائية لبيان موقفه من القصف الأخير والتحركات المريبة في صحراء الانبار”، لافتا الى ان “القوات الأمريكية تتحرك دون علم الحكومة وهذا الامر يثير القلق من وجود نية لها او مخطط جديد قد يضر امن البلاد”.

وأضاف ان “البلاد تمر بظروف غير مستقرة على الصعيد الصحي والامني ويجب عقد جلسة لمناقشة التحركات الامريكية وازمة كورونا”، مطالبا “رئاسة البرلمان بتحديد جلسة خلال الأسبوع القادم لردع الاستهتار الأمريكي ومناقشة انهيار أسعار النفط ووباء كورونا”.

وكشف النائب عن كتلة صادقون محمد البلداوي, الخميس, عن ادلة وقرائن تؤكد حقيقة ما تخطط له الولايات المتحدة الامريكية بشأن تنفيذ انقلاب عسكري في العراق, مؤكدا ان ما يثار اعلاميا يعد بمثابة مقدمات للمؤامرة.