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الصحة تعلن تسجيل 36 اصابة جديدة و7 وفيات بكورونا في العراق


اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 36 اصابة جديدة وسبع وفيات بفايروس كورونا في العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت 36 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق".

وأضاف البيان أن "الاصابات توزعت بين ثماني في الرصافة، ومدينة الطب: 1، الكرخ: 1، البصرة: 9، كربلاء: 7، النجف: 5، واسط: 2، السليمانية: 1، كركوك: 1، ذي قار: 1".

ولفت البيان الى "تسجيل 7 وفيات جديدة موزعة كالتالي: بغداد الرصافة: 2، بغداد مدينة الطب: 1، كربلاء: 2، المثنى: 1، بابل: 1"، مؤكدا أنه "تم تسجيل 16 حالة شفاء تام جديدة، بغداد الرصافة: 8، بغداد مدينة الطب: 3، • بغداد الكرخ: 2، • الديوانية: 1، بابل: 1، النجف: 1".

وتابع البيان أن "مجموع الاصابات الكلي: 382، ومجموع حالات الشفاء: 105، ومجموع الوفيات: 36".

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الصحة تعلن تسجيل 36 اصابة جديدة و7 وفيات بكورونا في العراق
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