عمليات بغداد: "الاوامر صارمة" واحتجزنا اليوم 825 مركبة ودراجة مخالفة للحظر

شددت قيادة عمليات بغداد، الخميس، على توجيه قواتها "اوامر صارمة" للحد من عدم الالتزام بقرار منع التجول، مشيرة الى حجز 825 مركبة ودراجة اليوم فقط.

وقالت القيادة في بيان، إن "البعض مازال يحاول خرق حظر التجوال الوقائي في العاصمة، رغم تاكيداتنا السابقة على أهمية التعاون مع الاجهزة الامنية في تطبيقه".

واضافت أن "قواتنا الامنية لديها الاوامر الصارمة بالتعامل مع هكذا حالات حيث بلغت المخالفات للمركبات والدراجات بأنواعها صباح اليوم فقط ٨٢٥ مخالفة".

وتوقفت الدراسة بشكل عام في العاصمة بغداد ومحافظات العراق، إثر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر شمال للتجوال لاسيما في العاصمة بغداد، على رأس قرارات عدة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد

وقرر مجلس الوزراء العراقي تمديد حظر التجول في عموم البلاد الى الحادي عشر من نيسان المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، الاربعاء 25 آذار، تسجيل نحو 50 إصابة جديدة ب‍فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في عموم العراق منذ بدء انتشار الفيروس إلى 266 اصابة، و23 حالة وفاة و57 حالة شفاء.