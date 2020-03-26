القائد العام للقوات المسلحة يأمر الحشد الشعبي بالأستعداد لموسم السيول

أمر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الخميس، الحشد الشعبي بالأستعداد لموسم السيول.

وقال المعاون التنفيذي لنائب رئيس هيئة الحشد نعمة الكوفي، في بيان إن القائد العام للقوات المسلحة أمر هيئة الحشد الشعبي بالأستعداد لموسم السيول، موضحا أن "الهندسة العسكرية خاصة وهيئة الحشد الشعبي عامة وفي جميع المحافظات على اتم الجهوزية للتصدي في حال اجتاحت السيول الاراضي العراقية".

واضاف الكوفي، أن "الحشد ينسق مع وزارة النفط بهذا الصدد لحماية الحقول النفطية في المحافظات الجنوبية خصوصآ"، مبينآ ان "الهندسة العسكرية للحشد الشعبي ساهمت بشكل كبير بمكافحة السيول التي اجتاحت الموصل قبل ايام".

وتتعرض الاراضي العراقية لسيول موسمية نتيجة فيضانات شتهدها الانهار والجداول قادمة دول الجوار، وتمكنت هندسية الحشد الشعبي في العام الماضي من السيطرة على معظم تلك السيول من خلال انشاء السدود .