عمليات بغداد: الصيدليات ومذاخر الأدوية ومكاتب التجهيزات الطبية غير مشمولة بالحظر الوقائي

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، استثناء الصيدليات ومذاخر الأدوية ومكاتب التجهيزات الطبية من حظر التجوال الوقائي.

وقالت القيادة في بيان إن "الصيدليات ومذاخر الأدوية والمستشفيات الأهلية المراكز الطبية ومكاتب التجهيزات الطبية، غير مشمولة بالحظر الوقائي".

وأضافت القيادة في بيانها، أنها "تهيب بالمواطنين بأخذ الكميات الكافية لهم طيلة فترة الحظر لتجنب الاختلاط وتقليل الحركة إلى أقل قدر ممكن".

وقرر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، تمديد حظر التجوال إلى الـ11 من شهر نيسان المقبل