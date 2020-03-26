خلية الازمة: سنطالب باعلان حالة الطوارئ في حال تزايد انتشار كورونا

أكدت خلية الأزمة النيابية، الخميس، أن الأجهزة الحكومية مستنفرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية، مبينة انه في حال تزايد انتشار الفايروس ستطالب بإعلان حالة الطوارئ.

وقال المتحدث باسم الخلية فالح الزيادي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن "الأجهزة الصحية والحكومية كافة في حالة استنفار لتنفيذ الإجراءات الوقائية منها حظر التجوال وتطبيقه للحد من انتشار فيروس كورونا".

وشدد أن "على المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والبقاء في منازلهم لاسيما في محافظة المثنى"، داعياً إلى "سرعة دعم مديرية صحة المثنى بالأجهزة الطبية الضرورية وجهاز التنفس الاصطناعي".

وأضاف الزيادي "في حال تزايد الخارطة الوبائية وانتشار الفيروس ستكون لنا مطالب بتطبيق حالة الطوارئ بالبلاد لحماية المواطنين".

وقرر مجلس الزوراء اليوم الخميس تمديد حظر التجوال لغاية تاريخ ١١-٤-٢٠٢٠ للحد من انتشار فيروس كورونا.