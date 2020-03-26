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محافظ كربلاء يعلن حالة "الإنذار القصوى"


اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الخميس، حالة "الإنذار القصوى" في المحافظة في اجراء جديد لمنع تفشي فيروس كورورنا، مشددا على ان القوات الامنية ستبدأ بمحاسبة كل من يخرق حظر التجوال.

وقال الخطابي في حديث صحفي، "نعلن حالة الإنذار القصوى في المحافظة"، مبينا أن "قوات الجيش والاجهزة الأمنية ستبدأ من فجر اليوم بمحاسبة كل من يخرق حظر التجوال".

واضاف الخطابي، أنه "يعاقب بشدة كل من يتواجد في الشارع بالسجن لمدة شهر".

واعلنت دائرة صحة كربلاء،في وقت سابق الاربعاء، عن تسجيل خمس حالات اصابة جديدة بفايروس كورونا وحالتي وفاة.

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