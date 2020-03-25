النقل تعلن وصول الرحلة الجوية الاستثنائية الثانية القادمة من مصر الى مطار بغداد

اعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الاربعاء، عن وصول الطائرة الثانية للرحلة الاستثنائية الاضافية القادمة من مطار القاهرة الى مطار بغداد الدولي.

وقال وزير النقل عبد الله لعيبي في بيان، إنه "تم نقل المسافرين البالغ عددهم 291 على متن الطائرة B737/iy-Asw التابعة لأسطول الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية".

وأضاف أن ذلك تم "بعد استحصال كافة الموافقات الرسمية وبالتنسيق مع السفارة العراقية والسلطات المصرية ودائرة الجوازات ووزارة الصحة والجهات المعنية وذلك استجابة لنداء العراقين المتواجدين على الاراضي المصرية".