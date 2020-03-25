الأخبار

الكعبي ويار الله يحذران: وباء كورونا سينهي البلد بالكامل ان لم يفرض الحظر بـ"القوة"


حذر نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي ونائب قائد العمليات المشتركة عبد الامير يار الله، الاربعاء، من أن وباء كورونا سينهي البلد بالكامل ان لم يفرض حظر التجول بـ"القوة".

 وذكر بيان لمكتب الكعبي ، ان "النائب الاول لرئيس البرلمان زار، اليوم، نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير يار الله".

وطالب الكعبي، عبد المهدي بـ "الاسراع بتعزيز قطعات عمليات بغداد بالجيش ومكافحة الارهاب".

ودعا النائب الأول لرئيس الوزراء، إلى "إشراك قوات العمليات المشتركة في فرض حظر التجوال".

وحذر الجانبان، من أن "وباء كورونا سينهي البلد بالكامل ان لم يفرض الحظر بالقوة".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة الصحة تسجل 30 اصابة جديدة بفيروس بكورونا
الكعبي ويار الله يحذران: وباء كورونا سينهي البلد بالكامل ان لم يفرض الحظر بـ"القوة"
النجف تسجل ثاني حالة شفاء من فايروس كورونا في يوم واحد
مدير صحة الكرخ ببغداد يعلن عدم تسجيل اي اصابة بفيروس كورونا لليوم الثالث
مدينة الطب تفتتح مختبرا متكاملا لتشخيص كورونا بالتعاون مع الحكومة الصينية
الخارجية: استقرار الحالة الصحية للعراقيين المصابين بكورونا في إيطاليا
اربيل تسجل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا
بابل تسجل حالة وفاة بكورونا
مسلحون يقتلون عائلة كاملة ويحرقون منزلها جنوبي بغداد
شفاء مصابة بفايروس كورونا في النجف
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.47
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك