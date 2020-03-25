النجف تسجل ثاني حالة شفاء من فايروس كورونا في يوم واحد

أفاد مصدر طبي، الأربعاء، بتسجيل ثاني حالة شفاء من فايروس كورنا في النجف خلال يوم واحد.

وقال المصدر إن "محافظة النجف سجلت ثاني حالة شفاء من فايروس كورونا خلال يوم واحد".

وكان مصدر طبي أفاد، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بشفاء مصابة بفايروس كورونا في النجف.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، تسجيل 50 إصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم العراق، ليرتفع مجموع الإصابات المشخصة في العراق إلى ٣١٦، مبينةً أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 75 حالة.