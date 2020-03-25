مدير صحة الكرخ ببغداد يعلن عدم تسجيل اي اصابة بفيروس كورونا لليوم الثالث

أعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أية إصابة بفايروس كورونا في جانب الكرخ لليوم الثالث على التوالي، مشيراً إلى بدء وتفعيل فحوصات الفايروس في مختبرات مدينة الإمامين الكاظمين (عليهما السلام) الطبية.

وقال مدير الدائرة الدكتور جاسب لطيف الحجامي في بيان ، إنه تم "بدء وتفعيل فحوصات الكشف عن فايروس كورونا بعد إكمال كافة الإجراءات وتجهيز المختبرات بكافة المواد الطبية والمختبرية اللازمة لإجراء الفحوصات المختبرية".

وأضاف، أن "الهدف الأساسي من افتتاح المختبر هو لتسريع إجراء عمليات الفحص التي كانت تتم فقط في مختبرات وزارة الصحة ونظراً لحصول ضغط على مختبرات الوزارة وطول فترة انتظار النتائج، قررت دائرة صحة الكرخ إجراء الفحوصات ضمن الدائرة وخصصت مختبرات مدينة الإمامين الكاظمين (عليهما السلام) الطبية وتجهيزها بكافة المستلزمات المطلوبة للفحوصات وحسب المعايير والقياسات العالمية"، مبيناً أن "الفحوصات المختبرية ستكون لجميع المؤسسات الصحية للحالات المشتبه بها في جميع مناطق الكرخ".

وتابع، أن "الدائرة لم تسجل أية إصابة لليوم الثالث على التوالي، وأملنا أن نحدد من الإصابات والقضاء على الفايروس في جانب الكرخ وكل ذلك يعود إلى مدى التزام المواطنين بتطبيق شروط السلامة وإجراءات حظر التجول"، داعياً "جميع المواطنين للتوجه إلى أقرب مؤسسة صحية في حالة الشعور بإحدى حالات وأعراض فايروس كورونا كالحمى والصداع".