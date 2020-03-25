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الخارجية: استقرار الحالة الصحية للعراقيين المصابين بكورونا في إيطاليا


أكدت وزارة الخارجية، الأربعاء، متابعتها لحالة أفراد العائلة العراقية في إيطاليا المصابين بفايروس كورونا، مشيرةً إلى حالتهم الصحية مستقرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان إن "سفارة جمهورية العراق لدى إيطاليا شكلت خلية أزمة برئاسة السفيرة صفية السهيل لغرض متابعة شؤون الجالية العراقية، والوقوف على احتياجاتهم، وانسجاماً مع إجراءات الحكومة الإيطالية لمكافحة فايروس كورونا، والالتزام بالمقررات الحكومية في هذا الشأن".

وأضاف الصحاف "سُجِّلت أول إصابة بفايروس كورونا للجالية العراقية في إيطاليا لعائلة مؤلفة من 6 أفراد في مدينة بولزانو شمال إيطاليا"، مبيناً أن السفارة العراقية في إيطاليا "لم تدخر جهداً في متابعة حالة العائلة في حالة الحجر؛ لغرض تأمين متطلباتها، وتيسير حصولها على الرعاية الطبية، وهي الآن في حالة مستقرة".

وتابع الصحاف، أن "السفارة فتحت خطوطاً ساخنة للاتصال، والتواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي واتس آب، وفيس بوك، وتوتر، والمراسلة عبر البريد الألكترونيّ، وهي كما في أدناه:

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