عمليات بغداد تصدر بيانا جديدا بشأن حظر التجوال

اصدرت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، بيانا جديدا بشأن حظر التجوال، فيما توعدت المخالفين باجراءات قانونية.

وقال قائد العمليات اللواء الركن عبد الحسين التميمي في بيان انه "نظرا للتطورات الصحية الخطيرة التي سببها انتشار وباء فايروس كورونا وتاثيره على العالم بشكل عام، متسببا بوقوع الاف الوفيات واضعافها من الاصابات، الامر الذي يدعونا كجهات امنية الى اتخاذ التدابير السريعة واللازمة لحماية امن وسلامة بلدنا، وخاصة امن العاصمة بغداد والمنوط بنا، لذا نهيب بجميع المواطنين بالتعاون مع قواتنا الامنية وعدم خرق حظر التجوال لاهمية الامن الصحي للمواطن والمجتمع خاصة واننا نمر بمرحلة تصاعد الإصابات بين المواطنين بهذا الوباء".

واضاف ان "القوات الامنية تتحمل مسؤولية حماية الاهالي وتطبيق القانون بشكل كامل"، مشيرا الى انها "متواجدة في جميع قواطع المسؤولية لتطبيق الاجراءات القانونية الخاصة بحظر التجوال، حسب الامر الديواني رقم 5 ، بشكل حازم وصارم".

وشددت على "عدم خرق حظر التجوال الا في الحالات الطارئة، وعدم الخروج من البيوت الا لشخص واحد للتسوق وبالتعاون مع القوات الامنية التي ستقف مع المواطنين بكافة صنوفها من جيش وشرطة"، موضحا ان "القوات الامنية تقوم بتعفير جميع مناطق العاصمة لحمايتها من تفشي الوباء، وما على المواطنين الا الالتزام بالتعليمات والتوجيهات من القوات الامنية والجهات المختصة الاخرى".

واكد انه "في حال عدم الالتزام بالتوجيهات الخاصة بالحظر، ستتصرف القوات الامنية بحزم، وتعتقل اي شخص يخرق حظر التجوال الصحي، وتتخذ بحقه الاجراءات القانونية اللازمة"، مجددا الدعوة الى "مواطني بغداد بالالتزام بالبقاء في البيوت حتى يتم القضاء على الوباء وانهاء حالات الاصابة بشكل كامل".