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العراق.. تكثيف الجهود لإنتاج جل معقم ومرطب يدين لمواجهة كورونا


أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، استمرار العمل والإنتاج لتأمين الحاجة المتزايدة من منتج جل معقم ومرطب اليدين ( أمـان ) بمختلف العبوات للوقاية من وباء كورونا .

وبيـن مدير عام شركة الشركة العامة للمنتوجات الغذائية (إحدى شركات الوزارة) محمـد جبـار حسيـن في بيان، إن الشركة تبذل جهوداً كبيرة ومكثفة في ظل ظروف فرض حظر التجوال من أجل ديمومة إنتاجها من معقم ومرطب اليدين ( أمـان ) بمختلف العبوات لتجهيز مختلف الجهات الحكومية وتأمين حاجة المواطنين للوقاية من فايروس كورونا ،

لافتاً الى ان الشركة سوقت خلال الفترة السابقة كميات مختلفة من المنتج توزعت بواقع  6000 لتر لعبوة  500 مل و 1600 لتر لعبوة 3 لتر  و 500 لتر لعبوة  750 مل  و100 كغم لعبوة 60 مل، الى جانب تجهيز مدينة الطب بـ  100 كارتون لعبوة  3  لتر و وزارة الصناعة بـ  28  كارتون لعبوة  750 مل ، فضلاً عن بيع كميات أخرى للمواطنين من خلال مكاتب البيع المباشر ، مؤكداً أستمرار الإنتاج وبشكل متزايد والبيع عبر مكاتب البيع المباشر التابعة للشركة ولمختلف العبوات .

 

وأضـاف المدير العام بأن الشركة من جانبها أتخذت إجراءات صحية واحترازية وقامت بحملات التعقيم والتعفير لمعاملها وأقسامها الإنتاجية فضلاً عن تنفيذ حملات التوعية والتثقيف بمخاطر الفايروس وكيفية الوقاية منه .

 

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العراق.. تكثيف الجهود لإنتاج جل معقم ومرطب يدين لمواجهة كورونا
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