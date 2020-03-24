الخارجية: تسيير أولى الرحلات الاستثنائية لإعادة مواطنين عراقيين من مصر

اعلنت وزراة الخارجية، الثلاثاء، عن تسيير أولى "الرحلات الاستثنائية" لإعادة مواطنين عراقيين من مصر ، وذلك بعد مناشادات الجالية العراقية للوزارة باعادتهم الى ارض الوطن وسط انتشار جائحة فيروس كورونا في العالم.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان إن أولى رحلات الخطوط الجوية العراقية الإستثنائية، غادرت مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم ، مُتجهة الى العاصمة بغداد".

وأوضح المتحدث أن الرحلة "على متنها نحو ٢٦٣ مواطناً من العراقيين المرضى والأفواج السياحية العالقين في جمهورية مصر العربية".

واشارت الى أن "سفارة جمهورية العراق في القاهرة تواصل تلقّي طلبات الراغبين في العودة الى أرض الوطن، من الذين دخلوا الى مصر لغرض السياحة وكذلك ممن جاؤوا طلباً للعلاج".

وكانت وزارة الخارجية العراقية اعلنت في ساعة متقدمة من ليلة امس، عن تلقيها مناشدات من الجالية العراقية في مختلف دول العالم للعودة الى ارض الوطن، مشيرة الى التنسيق مع خلية الازمة في هذا الامر.