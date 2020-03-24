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الحشد يحبط مخططا لاستهداف مقاره والقوات الأمنية بصلاح الدين


اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن احباط مخطط إرهابي لاستهداف مقار الحشد الشعبي والقوات الأمنية في صلاح الدين.

ونقلت الهيئة عن مسؤول الحركات في اللواء قاسم الكريطي قوله ان "استخبارات اللواء 41 والشرطة الاتحادية حددت مضافة لداعش في تل الذهب بناحية يثرب في محافظة صلاح الدين".

واوضح الكريطي ان "القوة المشتركة من الحشد والشرطة داهمت المضافة وعثرت على مخطط داعشي كبير لاستهداف مقار الحشد الشعبي والقوات الأمنية في صلاح الدين".

وأضاف ان "القوة المشتركة اعتقلت خمسة إرهابيين كانوا داخل المضافة وهم يمثلون شبكة إرهابية كانت تسعى لتنفيذ هذا المخطط، فضلا عن العثور على عبوات ناسفة وسلاح مختلف الأنواع".

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