صحة الكرخ: تخوف المواطنين من الحجر الصحي تسبب بارتفاع الوفيات بفايروس كورونا

اكدت دائرة صحة الكرخ، الاثنين، ان ١٧ حالة وفاة سجلت بفايروس كورونا في العاصمة بغداد حصلت بسبب عدم مراجعة المستشفيات والتخوف من الحجر الصحي.

وقال مدير الصحة العامة في صحة الكرخ نازك الفتلاوي في تصريح صحفي ان “فرض حظر التجوال الصحي ستظهر اهميته خلال ثلاثة ايام كون جميع الاصابات سجلت قبل اعلان الحظر”، لافتا الى ان “بعد ثلاث ايام سيبين مدى فعالية حظر التجوال عبر انحسار الفايروس او انتشاره”.

واضاف ان “دوائر الصحة مسيطر في الوقت الحالي على انتشار الفايروس رغم تسجيل اصابات داخلية”، مبينا ان “عدم وعي المواطنين وتخوفهم من الحجر الصحي تسبب بارتفاع عدد الوفيات”.

وبين ان “١٧ حالة وفاة سجلت بفايروس كورونا بسبب عدم مراجعة المستشفيات والتخوف من الحجر الصحي”، موضحا ان “اغلب الوفيات سجلت في منازل المواطنين وليست في المستشفيات”.