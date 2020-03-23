محكمة تحقيق الكرخ تباشر بالإجراءات القانونية بشأن عقد التأمين الصحي للمتقاعدين

اعلن مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، عن مباشرة محكمة تحقيق الكرخ بالإجراءات القانونية بشأن عقد التأمين الصحي للمتقاعدين.

وقال المتحدث باسم المجلس عبدالستار بيرقدار في بيان ، إن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة في قضايا النزاهة شرعت باتخاذ الاجراءات القانونية فيما يتعلق بالتسجيل المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي على لسان الشيخ صباح الكناني".

وأضاف انها "قررت تدوين اقوال الممثل القانوني لدائرة التقاعد العامة وكذلك تكليف الشاهد صباح الكناني بالحضور محكمة تحقيق الكرخ المختصة في قضايا النزاهة وتقديم ما لديه من ادلة ".

وكشف مصدر في هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن فتح الهيئة تحقيقا بشأن التأمين الصحي "الإجباري" للمتقاعدين.

وكان متقاعدون ناشدوا عبر السومرية نيوز، أمس الأحد، هيئة النزاهة بفتح تحقيق باستقطاع مبالغ للتأمين الصحي من رواتبهم، معتبرين أن التأمين يجب أن يكون طوعياً.

واصدرت هيئة القاعد العامة، الاثنين، توضيحا بشأن ما نشر عن تسجيلات صوتية حول التأمين الصحي للمتقاعدين، وفيما بينت ان التسجيلات الصوتية لصباح الكناني فيها معلومات مفبركة ومزورة، اكدت انها ستقيم دعوى قضائية على الكناني.