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مصدر: تسجيل حالة وفاة جديدة وإصابتين بفايروس كورونا في كربلاء


أفاد مصدر طبي في كربلاء، الاثنين، بتسجيل حالة وفاة جديدة وإصابتين بفايروس كورونا في المحافظة.

وقال المصدر  إن "محافظة كربلاء سجلت، ظهر اليوم، وفاة رجل جراء فايروس كورونا".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم أيضاً، تسجيل إصابتين بالفايروس لامرأتين إحداهما ملامسة لمصابة".

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بكورونا في العراق، فيما أشارت إلى ارتفاع عدد المصابين بالفايروس في العراق الى 266 حالة، بينهم 23 حالة وفاة

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار الحالي، فايروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

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مصدر: تسجيل حالة وفاة جديدة وإصابتين بفايروس كورونا في كربلاء
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