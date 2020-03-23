خلية ازمة نينوى: لاوجود لاصابة ثانية بالفيروس في المحافظة

نفت خلية الازمة في محافظة نينوى، الاثنين، تسجيل اصابة ثانية بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال المتحدث باسم خلية الازمة في محافظة نينوى، الدكتور عدي العبادي، في حديث صحفي إنه لاصحة لتسجيل اصابة ثانية بفايروس كورونا بمدينة الموصل، مبينا ان هناك فقط اصابة واحدة.

واضاف العبادي، ان ما تتناقله بعض المواقع لا اساس له من الصحة، مشيرا الى ان مايروج عبر الصورة التي التقطت لممرض وهو يسجل على لوحة اسماء المشتبه باصابتهم بالفايروس، هو اجراء متبع فور دخول اي مشتبه به لموقع الحجر.

وأوضح ان الشخص الثاني اكدت الفحوصات المختبرية سلامته وغادر موقع الحجر ولم تسجل لدينا اصابة ثانية حتى الان، لافتا الى ان الحالات توثق بشكل شبه يومي لمعرفة المتواجدين داخل موقع الحجر من المشتبه بهم لحين ورود نتائج الفحص.

وسجلت محافظة نينوى خلوها من الفيروس، إلا انها اعلنت امس الاحد، تشخيص اصابة واحدة لشخص جاء من اداء العمر مؤخرا، في وقت ذكرت بعض وسائل الاعلام ان هناك حالة ثانية قد سجلت.