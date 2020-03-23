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البدء بانتاج دواء لمعالجة كورونا في السليمانية


أعلنت شركة “بايونير” الخاصة بانتاج الادوية بمدينة السليمانية، الاثنين، عن البدء بانتاج الدواء الخاص بفايروس كورونا، مبينة انه سيستخدم في القريب العاجل.

وقال سعد كولك مدير الشركة خلال مؤتمر صحافي ان الشركة بدأت بانتاج الدواء الخاص بفايروس كورونا”، مشيرا الى ان “الدواء سيكون متاحا امام وزارة الصحة في الحكومتين الاتحادية والاقليم”.

وأضاف سعد، أن “الدواء سيتم ارساله الى الدول الجارة لاستخدامه كعقار للمصابين بفايروس كورونا”.

من جانبه اوضح الدكتور شوان كمال المختص في مجال انتاج الادوية، خلال المؤتمر الصحافي، ان “الدواء المنتج كان يستخدم في انحاء العالم لعلاج مرض الملاريا”، منوها بأنه “يستخدم في الوقت الحالي لعلاج فايروس كورونا”.

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