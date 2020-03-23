النزاهة تفتح تحقيقا بشأن التأمين الصحي "الإجباري" للمتقاعدين

كشف مصدر في هيئة النزاهة، الاثنين، عن فتح الهيئة تحقيقا بشأن التأمين الصحي "الإجباري" للمتقاعدين.

وقال المصدر إن "دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة باشرت بالتحقيق بشأن شكاوى وردت بخصوص عقد التأمين الصحي الإجباري للمتقاعدين من قبل شركة لبنانية، اضافة الى التسجيلات الصوتية المسربة لمستثمر لبناني قدم العديد من التسهيلات للمضي بعقد التامين".

وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التأمين الصحي في جميع المؤسسات الرسمية هو اختياري وليس إجبارياً"، مشيرا الى ان "دائرة التحقيقات بدأت بالفعل في التحقيق وستحيل المتورطين الى القضاء".

وكان متقاعدون ناشدوا عبر السومرية نيوز، أمس الأحد، هيئة النزاهة بفتح تحقيق باستقطاع مبالغ للتأمين الصحي من رواتبهم، معتبرين أن التأمين يجب أن يكون طوعياً.