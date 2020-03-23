وفاة امراة كبيرة بالسن مصابة بفيروس كورونا في كربلاء

افاد مصدر طبي في كربلاء، اليوم الاثنين، بوفاة امراة مصابة بفيروس كورونا في احد مستشفيات المحافظة، مشيرا الى أن المراة كبيرة بالسن وتعاني من امراض مزمنة.

وقال المصدر،، إن "امرأة مصابة بفيروس كورونا توفيت، اليوم، في ردهة الحميات في مدينة الامام الحسين الطبية في كربلاء".

وأوضح المصدر، أن "المراة تبلغ من العمر 70 عاما ، وتعاني من امراض مزمنة".

وأعلنت وزارة الصحة، امس الاحد 22 آذار، تسجيل 19 إصابة جديدة ب‍فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في عموم العراق منذ بدء انتشار الفيروس إلى 233 اصابة، و23 حالة وفاة و57 حالة شفاء.