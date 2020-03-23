نائب عن الفتح: القوى الشيعية اتفقت على إزاحة الزرفي وترشيح 3 رؤساء جامعات لمنصب رئيس الوزراء

كشف النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الاحد، عن أبرز نتائج مباحثات البيت الشيعي أمس السبت، مشيرا الى ترشيح ثلاث شخصيات لمنصب رئيس مجلس الوزراء.

وقال الموسوي في تصريح صحفي إن “الكتل الشيعية اتفقت على ترشيح ثلاث شخصيات لمنصب رئاسة الوزراء”، مبينا أن “المرشحين هم رئيس جامعة بغداد، ورئيس جامعة الكوفة، ورئيس جامعة كربلاء “.

وأضاف، أن “ترشيح هذه الشخصيات يوحي بقرب انفراج الازمة سحب ترشيح عدنان الزرفي من تشكيل الحكومة “، مشيرا الى أن “القوى الشيعية ستجري مباحثات مع تحالفي القوى والكتل الكردية بضرورة تكليف مرشح جديد ينال قبول ورضى الجميع “.

ولفت إلى أن “فدا رفيع المستوى من قوى الكتل الشيعية ستلتقي خلال اليومين المقبلين عدد من قيادات الصف الأول لبحث سحب ترشيح الزرفي وتكليف شخصية أخرى لاختصار الوقت “