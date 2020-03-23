النائب عن الفتح حامد الموسوي : : الزرفي مرشح امريكي وتكليفه امر مبيت

اكد تحالف الفتح، الاحد، ان تكليف عدنان الزرفي بمنصب رئاسة الوزراء جاء بضغط وتدخل امريكي، فيما بين ان تكليف الزرفي امر مبيت من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح.

وقال النائب عن التحالف حامد الموسوي في تصريح صحفي ان “صالح والزرفي هما رجال الولايات المتحدة الامريكية وتعول عليهم بتحقيق بقاء قواتها القتالية”، لافتا الى ان “الزرفي هو مرشح امريكا وتتحرك اليوم لتحقيق حصوله على منصب رئاسة الوزراء”.

واضاف ان “صالح خرق الدستور بعدم تكليفه مرشح الكتلة الاكبر وذهابه لترشيح الزرفي خلافا لما اتفقت عليه اللجنة السباعية”، مبينا ان “تكليف الزرفي امر مبيت بين واشنطن وصالح”.

وكشف تحالف الفتح، اليوم السبت، عن تحركات لاقالة رئيس الجمهورية برهم صالح من منصبه بعد تعمده خرق الدستور وافتعال المشاكل السياسية، فيما بين ان الكتل الكردية ستؤيد اقالة صالح لعدم رضاها عنه.