مستشفى اليرموك في بغداد تنفي اغلاقها امام المراجعين

كشفت ادارة مستشفى اليرموك ببغداد، الاثنين، حقيقة اغلاق المستشفى امام المراجعين.

وقالت الادارة في بيان ان "الانباء التي تم تداولها حول اغلاق مستشفى اليرموك، عارية عن الصحة".

واضافت ان "ابواب المستشفى مفتوحة لاستقبال المراجعين"، مشيرة الى انها "ستقاضي الوكالات التي تنشر اخبار كاذبة".

يذكر ان عددا من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت ليلة امس الاحد، خبرا تضمن انه تم اغلاق مستشفى اليرموك ب‍بغداد لوجود حالات كثيرة مصابة بفايروس كورونا.