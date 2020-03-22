رئيس كتلة صادقون: سنصوت بالاغلبية على اقالة رئيس الجمهورية ان لم يتراجع عن تكليف “الزرفي”

اكد رئيس كتلة صادقون النيابية عدنان فيحان، الاحد، ان البرلمان سيشهد تصويت بالاغلبية على اقالة رئيس الجمهورية ان لم يتراجع عن تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، لافتا الى ان قادة الشيعة ابلغوا صالح ان تكليفك لرئيس الوزراء مرهون بموافقة الفتح.

وقال فيحان في تصريح متلفز ان “سائرون ابلغوا رئيس الجمهورية ان تكليف رئيس الوزراء يقع على عاتقك انت، كما ان قادة الشيعة ابلغوا صالح ان تكليفك لرئيس الوزراء مرهون بموافقة الفتح”.

واضاف ان “السيد عمار الحكيم اعترض بشكل رسمي على الية تكليف الزرفي، اضافة الى اعتراض اغلب قيادات الكتل”.

وبين ان “برهم صالح اصبح اكثر شخصية جدلية في الدولة العراقية خاصة انه يتحرك وفق ميوله السياسي كما انه يحاول الاستفادة من الانشقاق الحالي في الكتل الشيعية”.

ولفت الى ان “رئيس الجمهورية سن سنة سلبية وبخس حق الاغلبية حيث ان القرار الذي استند عليه صالح في تكليف الزرفي غير دستوري”.

وذكر فيحان: “اقمنا دعوى على رئيس الجمهورية بتهمة مخالفة الدستور سنصوت بالاغلبية على اقالة رئيس الجمهورية ان لم يتراجع عن تكليف الزرفي، حيث لن نسمح للزرفي بالمرور لان تكليفه سلب لحق الاغلبية”