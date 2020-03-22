سكرتير القائد العام يوجّه بتسهيل مهمة موظفي الصيانة في شركات الانترنت والهواتف النقالة

وجه الفريق الركن محمد البياتي سكرتير القائد العام للقوات المسلحة، الأحد، قيادة عمليات بغداد والقيادات الأمنية في جميع المحافظات بتسهيل مهمة موظفي الصيانة في شركات الانترنت والهواتف النقالة.

وقال البياتي في بيان ، :"على قيادة عمليات بغداد والقيادات الأمنية كافة في عموم البلاد تسهيل مهمة موظفين الصيانة في شركات الإنترنت والهواتف النقالة القيام بواجباتهم وعدم عرقلة مهامها خلال المرور في الحواجز الأمنية والسيطرات خدمة الصالح العام".

وأشار إلى "ضرورة العمل بهذا التعميم فوراً".