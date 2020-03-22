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نائب يدعو الزرفي للاعتذار عن تكليفه بمنصب رئاسة الوزراء


دعا النائب عن تحالف الفتح حامد عباس، الاحد، رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بتقديم الاعتذار عن تكليفه لمنصب رئاسة الوزراء، فيما ان بين جميع القوى السياسية رافضة لتمرير الزرفي.

وقال عباس في تصريح صحفي، ان “الكتل السياسية التي يعول عليها الزرفي من المكون السني والكردي لم يحصل على تأييدها حتى الان”، لافتا الى ان “جميع الكتل السياسية غير راغبة بتمرير الزرفي لمنصب رئاسة الوزراء”.

واضاف ان “القوى الشيعية تجري في الوقت الحالي مباحثات موسعة لتحديد شخصيات جديدة لمنصب رئاسة الوزراء”، داعيا “الزرفي لتقديم اعتذاره عن التكليف بمنصب رئاسة الوزراء لحفظ ماء وجهه وعدم فشله داخل مجلس النواب”.

وكشف النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الاحد، عن أبرز نتائج مباحثات البيت الشيعي أمس السبت، مشيرا الى ترشيح ثلاث شخصيات لمنصب رئيس مجلس الوزراء. 

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نائب يدعو الزرفي للاعتذار عن تكليفه بمنصب رئاسة الوزراء
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