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الصحة تعلن تشخيص ١٩ اصابة جديدة في عموم العراق


اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، عن تشخيص ١٩ اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق، ليكون مجموع الإصابات الكلي " ٢٣٣ "، فيما اشارت الى ثلاث وفيات بالفيروس في مدينة الطب ببغداد.

وقالت الوزارة في بيان إن "مختبراتها اجرت ١٠٦ فحص مختبري جديد وأظهرت النتائج تأكيد تشخيص ١٩ حالة جديدة موزعة كالتالي: ٥ حالات في بغداد/ الرصافة وحالة واحدة في بغداد/ الكرخ وحالتين بالنجف ومثلهما بمدينة الطب وحالة واحدة بكربلاء ومثلها بالمثنى واربيل، و6 حالات في السليمانية".

وأضافت الوزارة، أن "الوفيات الجديدة ثلاث حالات في بغداد/ مدينة الطب، فيكون مجموع الإصابات الكلي ٢٣٣، والوفيات الكلي ٢٠، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء ٥٧".

وأكدت الوزارة على، "وجوب التنفيذ التام لقرارات الوزارة ولجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ والالتزام بها"، ، مشددة على "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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