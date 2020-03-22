تحذير من توقف الانترنت في العراق ومطالبة بإستثناء

طالبت شركة إيرثلنك للاتصالات وخدمات الانترنت، وزارة الاتصالات وخلية الازمة الحكومية تسهيل مهام فرقها لدعم إستمرار خدمة الإنترنت في البلاد.

وقالت الشركة في بيان صحفي إن "مواقع الشركة في بغداد والمحافظات بحاجة إلى فرق الشركة التقنية لحل بعض المشكلات التي تواجههم، كما تحتاج أماكن بث الخدمة الأساسية إلى دعم لوجستي مستمر يُمكنها من إستمرار تقديم الخدمة للمستخدمين".

وأضافت: "نحن بحاجة للحصول على تخاويل التنقل التي يفترض أن تصدر عن خلية الأزمة، كما بحاجة إلى دعم وزارة الاتصالات في توفير الوقود (مادة الكاز) من المؤسسات الحكومية لإدامة تشغيل السيرفرات ونقاط بث الخدمة الرئيسية".

وأكدت الشركة، ايضا، حاجتها لتخاويل نقلها إلى الأماكن التي تحتاجها، داعية خلية الأزمة ووزارة الاتصالات إلى تقديم التسهيلات من أجل الاستمرار بتقديم الخدمة للمواطنين.

واشارت الشركة الى أهمية خدمة الانترنت في الوقت حالي لعموم الشعب العراقي، لما تلعبه هذه الخدمة من دور فعال في مساعدة الناس على البقاء في المنزل والاستعانة بالخدمات الالكترونية بدل الاضطرار للخروج من المنزل.