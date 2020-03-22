الأخبار

النائب فاضل جابر الفتلاوي يدعو الحكومة والمخابرات لمتابعة تسريبات خليجية عن انقلاب أميركي بالعراق


حمل النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر الفتلاوي , الاحد،  الحكومة وجهاز المخابرات العراقية مسؤولية متابعة ما نشرته صحيفة خليجية بشان وجود نية امريكية للقيام بانقلاب عسكري في العراق, مؤكدا ان تحركات السفير الامريكي الاخيرة مريبة.

وقال جابر في تصريح صحفي، إن “مانشرته صحيفة (الجريدة) الكويتية بوجود نية امريكية باحداث انقلاب عسكري في العراق يجب عدم الاستخفاف”، داعيا الحكومة وجاز المخابرات العراقية إلى “متابعة الأمر بشكل جدي”.

وأضاف، أن “تحركات السفير الامريكي وموظفيه في القنصليات المنشرة في البلاد مريبة وكذلك تحركات القوات الأميركية المتواجدة على الاراضي العراقية هي الاخرى أصبحت محط شكوك” .

وشدد جابر على ضرورة “تحجيم التحركات الأميركية ومنع السفير الامريكي من لقاء او عقد اية اجتماعات مع السياسيين الا بموافقات حكومية ورسمية”.

وكانت صحيفة “الجريدة” الكويتية كشفت، اليوم الاحد، عن مخطط أميركي لتنفيذ انقلاب عسكري في العراق للسيطرة على السلطة، مشيرة إلى أن الأميركيين أبلغوا حلفاءهم في بغداد بذلك.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تحذير من توقف الانترنت في العراق ومطالبة بإستثناء
طائرات الـ F 16 العراقية تدمر "وكراً لداعش" الارهابي وتقتل العشرات منهم في جبال حمرين
النائب فاضل جابر الفتلاوي يدعو الحكومة والمخابرات لمتابعة تسريبات خليجية عن انقلاب أميركي بالعراق
نائب كردي: لن نجري اية مفاوضات مع الزرفي وننتظر نتائج اجتماعات الشيعة
صحيفة كويتية: اميركا تخطط لتنفيذ انقلاب عسكري في العراق
شرطة النجف: نعتذر عن استقبال الزائرين لإحياء المبعث النبوي
صحيفة: مهمة الزرفي في تشكيل الحكومة باتت مستحيلة
النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي : لن نسمح بتمرير المشروع الأميركي عبر الزرفي وصالح
خلية أزمة كورونا: أمامنا 14 يوما حاسمة.. اما الانتصار او فقدان السيطرة بشكل تام
خلية ازمة النجف تصدر خمس توصيات جديدة لمنع تفشي الفيروس
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 76.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك