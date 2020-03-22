النائب فاضل جابر الفتلاوي يدعو الحكومة والمخابرات لمتابعة تسريبات خليجية عن انقلاب أميركي بالعراق

حمل النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر الفتلاوي , الاحد، الحكومة وجهاز المخابرات العراقية مسؤولية متابعة ما نشرته صحيفة خليجية بشان وجود نية امريكية للقيام بانقلاب عسكري في العراق, مؤكدا ان تحركات السفير الامريكي الاخيرة مريبة.

وقال جابر في تصريح صحفي، إن “مانشرته صحيفة (الجريدة) الكويتية بوجود نية امريكية باحداث انقلاب عسكري في العراق يجب عدم الاستخفاف”، داعيا الحكومة وجاز المخابرات العراقية إلى “متابعة الأمر بشكل جدي”.

وأضاف، أن “تحركات السفير الامريكي وموظفيه في القنصليات المنشرة في البلاد مريبة وكذلك تحركات القوات الأميركية المتواجدة على الاراضي العراقية هي الاخرى أصبحت محط شكوك” .

وشدد جابر على ضرورة “تحجيم التحركات الأميركية ومنع السفير الامريكي من لقاء او عقد اية اجتماعات مع السياسيين الا بموافقات حكومية ورسمية”.

وكانت صحيفة “الجريدة” الكويتية كشفت، اليوم الاحد، عن مخطط أميركي لتنفيذ انقلاب عسكري في العراق للسيطرة على السلطة، مشيرة إلى أن الأميركيين أبلغوا حلفاءهم في بغداد بذلك.