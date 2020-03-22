نائب كردي: لن نجري اية مفاوضات مع الزرفي وننتظر نتائج اجتماعات الشيعة

نفى النائب عن التحالف الكردستاني سليم همزة, الاحد, وجود اتصالات بين القوى الكردية ورئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بخصوص ملف تشكيل الحكومة, مبينا ان قوى التحالف تنتظر الى ما ستؤول اليه نتائج اجتماعات البيت الشيعي.

وقال همزة في تصريح صحفي، إن “قوى التحالف الكردستاني لن تلتقي بالزرفي او لا توجد اية اتصالات من فريقه السياسي وحتى لو تم ذلك فاننا سوف لن نفتح اي حوار معه ولا مع فريقه”.

واضاف ان “الجو السياسي مازال مربكا بين قوى البيت الشيعي وغير واضح بسبب الخلافات بشأن التكليف”، مؤكدا أن “قوى تحالف ستنتظر الى ما ستؤول اليه قوى البيت الشيعي من موقف موحد اتجاه الزرفي”.

ودعا همزة القوى السياسية في البيت الشيعي الى “الاسراع بخروج موقف موحد بمصير الزرفي لكون الظرف الصحي المالي صعب جدا ولايتحمل المناكفات السياسية خاصة وان الاقليم والمحافظات بحاجة الى حكومة اتحادية كاملة الصلاحية لمواجهة هذين التحديين الخطيرين”.