صحيفة: مهمة الزرفي في تشكيل الحكومة باتت مستحيلة

اعتبرت صحيفة “العربي الجديد”، الاحد، بأن مهمة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة باتت مستيحلة نظرا لاستمرار رفض الكتل السياسية لتكليفه.

وقالت الصحيفة في تقرير إن “مراقبين وسياسيين ومنهم أعضاء في البرلمان يستعجلون إعلان استحالة استمرار رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي في مهمة تشكيل حكومته، في مقابل تعويل آخرين على جهود ذاتية منه ومن كتل سياسية داعمة له في تغيير المعادلة الحالية لمصلحته”.

وأضافت أن “الزرفي لم يباشر بأيٍّ من حواراته أو حتى لقاءاته مع قادة الكتل السياسية لعرض برنامجه أو خطوات تشكيل حكومته بعد، باستثناء خطاب يتيم ألقاه ليل الأربعاء الماضي، لم يحظَ بأي تفاعل من قبل القوى السياسية الرافضة له، وأبرزها “تحالف الفتح بالإضافة إلى ائتلاف دولة القانون وكتلة الصادقون و”عطاء” برئاسة فالح الفياض، وحزب الفضيلة وكتلة سند بزعامة أحمد الأسدي”.

وبحسب الصحيفة، فإن “الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة أكد ؤفض تكليف الزرفي، وإبلاغ القوى السُّنية والكردية بضرورة سحب تأييدها له، أو حتى التجاوب معه في حراك تشكيله الحكومة، فضلاً عن التواصل مع مقتدى الصدر، بشأن سحب دعمه له”.