النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي : لن نسمح بتمرير المشروع الأميركي عبر الزرفي وصالح

أكد النائب عن كتلة “بدر” النيابية كريم عليوي، الاحد، أنه لا يمكن تمرير المشروع الأميركي في العراق عبر رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ورئيس الجمهورية برهم صالح، مشيرا إلى أن قرار عدم دعم الزرفي لا رجعة فيه.

وقال عليوي في تصريح صحفي إنه “لا يمكن السماح بتمرير المشروع الأميركي في العراق، من طريق عدنان الزرفي، ورئيس الجمهورية برهم صالح، وهذا المشروع ولد ميتاً، وأي رئيس وزراء لا بد أن يأتي من خلال الكتل الشيعية حصراً، وخلافاً لذلك لا يمكن تمريره، مهما حاولت واشنطن ذلك وبعض الجهات والشخصيات العراقية التابعة لها”.

وأضاف عليوي، أن “حظوظ الزرفي اصبحتمعدومة جداً وأنه في الوضع الحالي سيحتاج إلى معجزة، لهذا يجب عليه تقديم الاعتذار بأسرع وقت، لمنع تأخير تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فبقاؤه مكلف ومضيعة وقت ليس إلا”.

وأوضح، أن “الرفض السياسي من القوى الشيعية الخمس لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، أمر لا رجعة فيه”، مؤكدا أن “الموقف كان من خلال “اتفاق القوى الشيعية الرافضة له، وقد أُبلِغ السُّنة والأكراد بذلك، الذين أكدوا احترامهم لقرارات القوى الشيعية، وسيكونون داعمين لأي توجه يكون عليه إجماع وطني”.