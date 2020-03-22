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صحة السليمانية: عدد الإصابات في المحافظة بتزايد وندعو لملازمة المنازل


حذر مدير صحة محافظة السليمانية صباح هورامي، الاحد، سكان المحافظة من انتشار فيروس كورونا في الاحياء والمدن، مجددا دعوته بضرورة ملازمة البيوت.

وقال هورامي في تصريح له اليوم، ان "كورونا تفشى في الاحياء وداخل المدن، واعداد المصابين بالفيروس في تزايد، ومن اجل ألاّ نفقد السيطرة ونتعرض الى كارثة ارجو من المواطنين البقاء في بيوتهم واتباع الارشادات الصحية".

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم السبت تشخيص 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 6 منها في السليمانية، والأخرى في أربيل.

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