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رئيس اركان الجيش يصدر عدة قرارات بشأن العمل بنظام الاجازات


أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، أن رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي قرر العمل بنظام الإجازات وفق عدة ضوابط، مبينةً أن ذلك يأتي أن ذلك جاء استناداً إلى قرار خلية الأزمة الخاص بمنع انتشار فايروس كورونا وطرق الوقاية منه، وتحسباً لتطور الموقف.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إنه "استناداً إلى قرار لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020 الخاص بمنع انتشار فايروس كورونا المستحدث وطرق الوقاية منه، وتحسباً لتطور الموقف ولأهمية صحة منتسبي القوات المسلحة في الوقت الراهن نسب رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغامني، العمل بنظام الإجازات وكما يلي:

1. يبقى الضباط والمراتب الذين يتمتعون بالوجبة الحالية للإجازات في منازلهم ولغاية 31 اذار 2020.

2. عند التحاق الوجبة الحالية من الاجازة الدورية تقوم القيادات والوحدات بانتخاب مثابة يتم الاتفاق عليها بعيدة عن الوحدات يجري فيها فحص المجازين الملتحقين من قبل امريات الطبابة في القيادات والفرق ووحدات الميدان الطبية لغرض التأكد من خلوهم من اعراض المرض قبل دخولهم الى الوحدات ليتسنى العمل على ابعاد المراتب المرضى عن الوحدات ومن ثم يجري نزول الوجبة اللاحقة، ويعتبر هذا الامر سياقاً لكافة الوجبات التي تلتحق من الاجازة الدورية.

3. يكون العمل بنظام الاجازات لكافة قطعات الجيش في الوحدات الفعالة وقطعات المقر العام بنظام البديل وبمعدل (15) يوم لكل وجبة .

4. يسري العمل بنظام البديلين المشار اليه في المادة (3) اعلاه اعتباراً من 1 نيسان 2020.

5. على قيادة القوات البرية اشعار القيادات والفرق العمل بنسبة الموجود من الوحدة على الارض 50% ولا يسمح باقل من ذلك .

6. يشمل العمل بالإجازات انفا (قيادات الاسلحة والمعاونيات التي لديها وحدات عمق وكافة الوحدات المرتبطة برئاسة اركان الجيش).

7. يبقى العنصر النسوي بإجازة مفتوحة عدا العاملين بالمجال الطبي.

8. فيما يخص المقر العام يكون العمل بنسبة 50% من مجموع الدائرة او المديرية ويترك تحديد الامر الى رئيس الدائرة / المديرية.

9. يجري العمل بالأمر اعلاه على الجميع (قادة - امرين - ضباط - مراتب - موظفين)".

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رئيس اركان الجيش يصدر عدة قرارات بشأن العمل بنظام الاجازات
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