شرطة ديالى تكشف تفاصيل عملية مثيرة للقبض على تاجر مخدرات اشتبك معها وجرح اثنين من منتسبيها

كشفت قيادة شرطة محافظة ديالى، السبت (21 آذار 2020) تفاصيل مثيرة لعملية نوعية اطاحت بأحد أخطر تجار المخدرات في المحافظة.

وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في حديث صحفي إن "شرطة ديالى تخوض حرباً شرسة ضد المخدرات وتجارها ومروجيها منذ أشهر عدة، أسهمت في الإطاحة بالعشرات، بينهم تجار كبار للغاية كل واحد منهم يمثل تحدياً للمجتمع نظراً لما يفعلونه من جرائم من خلال نقل السموم وبيعها للشباب".

واضاف المهداوي، أن "مكافحة المخدرات في شرطة ديالى تعمل منذ شهر على تعقب تاجر مخدرات خطير للغاية وبعد اختراق الحلقة الضيقة المحيطة به، وقد تم استدراجه الى كمين قرب ناحية جبارة (97 كم شمال شرق بعقوبة) وهو يحمل 3 مواد مخدرة هي (1) كيلو غرام من مادة الأفيون و (1) كيلوغرام من مادة الحشيشة وحبوب مخدرة عدد (1500) حبة بالإضافة إلى سلاح بندقية (جي سي)".

واشار مدير اعلام شرطة ديالى الى ان "تاجر المخدرات اشتبك مع القوة المنفذة للكمين ما ادى الى اصابته مع اثنين من افراد القوة قبل ان يتم اعتقاله"، لافتا الى ان "المعتقل قيد التحقيق بالوقت الراهن".