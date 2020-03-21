نائب سابق: القوى السنية لن تدعم الزرفي دون وجود تأييد شيعي له

اكد النائب السابق محمد نوري عبد ربه, السبت، ان القوى السنية سوف لن تدعم المكلف عدنان الزرفي اذا لم يحصل على تأييد شيعي التزاما بمبدأ الشراكة الوطنية, مشيرا الى ان القوى السياسية الكردستانية هي الاخرى ملتزمة بذات المبدأ.

وقال عبد ربه في تصريح صحفي إن “القوى السياسية الشيعية كان بامكانها تمرير كابينة محمد توفيق علاوي لوحدها الا انها رفضت ذلك نزولا لمبدأ الشراكة الوطنية بعد ان كان هناك رفضا له من السنة والكرد”

وأضاف أن “القوى السنية والكردية بانتظار ما تؤول اليه التفاهمات بين القوى السياسية الشيعية بشأن دعم المكلف عدنان الزرفي وفي حال عدم حصوله على دعم اكثر من نصف القوى الشيعية فاننا والكرد سوف لن ندعمه التزاما منا بمبدأ الشراكة الوطنية”.

وكان النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية احمد حمه رهن في تصريح سابق حصول رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي على دعم الكتل السنية والكردية بالحصول على دعم وتأييد الاغلبية الشيعية.