القوات الأميركية تنوي اخلاء معسكراتها في كركوك والقيارة

أفاد مصدر عسكري عراقي رفيع، السبت، بنيّة الجانب الأميركي إخلاء معسكراته في كركوك والقيارة، شمال البلاد، بعد إخلائه معسكر القائم، الواقع في المنطقة الحدودية مع سوريا، والذي أُنشئ مع انطلاق عمليات استعادة القائم العراقية – الباغوز السوريّة، أواخر عام 2017.

ونقلت صحيفة “الاخبار” اللبنانية في خبر عن المصدر قوله، إن “الانسحاب الثاني سيشمل معسكرَي k1 في محافظة كركوك، والقيارة في محافظة نينوى”، واصفاً ذلك بـ|”الخطوة الإيجابية تجاه القرار البرلماني الصادر في 5 كانون الثاني الماضي، والقاضي بانسحاب مختلف القوّات العسكرية الأجنبية”.

وأضاف المصدر، أن “التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أبلغ الجانب العراقي عزمه على الانسحاب من القواعد والمنشآت التي يشغلها في المدى المنظور، من دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أخرى أن “الانسحاب، أو الإجراء الأميركي الحالي، هو إعادة تموضع وضبط انتشار للقوّات في عدد محدود جدّاً من القواعد”، مؤكّدة أن “واشنطن تريد انسحاباً سلساً… يحفظ ماء وجهها”.