رئيس كتلة صادقون النيابية : حق الاغلبية لايمكن التهاون به او السكوت عن من يتجاوز عليه

اكد رئيس كتلة صادقون النابية عدنان فيحان ، السبت، عدم امكانية التهاون والتجاوز على حقوق الاغلبية، مبينا ان المحافظات الجنوبية ضحت من اجل واحدة العراق ومكوناته.

وقال فيحان في تغريدة على “توتير” ، إنه “منذ عام 2005 ومناطق الوسط والجنوب تستهدف بالمفخخات وتهدد مقدساتها ويستشهد ابنائها في المناطق السنية والكردية من اجل العراق ووحدة ارضه”.

واضاف ان “هناك تقصيرا في الخدمات والبنى التحتية وتوفير فرص العمل ومن اجل ذلك خرجت الجماهير المتظاهرة المعومة من المرجعية العليا”.

ولفت فيحان إلى أنه “من اجل التصحيح ومن اجل عدم التفريط و حق الاغلبية لايمكن التهاون به او السكوت عن من يتجاوز عليه”.