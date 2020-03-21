عبد المهدي يوافق على قيام الخطوط الجوية برحلة خاصة الى الهند

اعلنت سلطة الطيران المدني، السبت، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على قيام الخطوط الجوية برحلة خاصة الى الهند، مبينة ان الهدف من الرحلة هو لجلب العراقيين من مدينة دلهي.

وقال مدير عام سلطة الطيران المدني دريد يحيى جاسم في بيان ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منح موافقة خاصة لرحلة شركة الخطوط الجوية العراقية إلى دلهي، وذلك لغرض جلب العراقيين الذين كانوا يخضعوا لفترة علاجية وإجراء عمليات لهم في مجالات متعددة".

واضاف ان "أنطلاق الطائرة سيكون من مطار بغداد الدولي إلى دلهي الساعة التاسعة صباحاً وعودتها بنفس اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء مروراً ب‍مطار البصرة الدولي ومن ثم مطار بغداد الدولي"، مشيرا الى انه "سيتم توفير جميع المستلزمات الطبية الضرورية للعائدين إلى البلاد".

يذكر أن سلطة الطيران المدني العراقي علقت في وقت سابق الرحلات الجوية في البلاد، من يوم الثلاثاء الماضي ولغاية الثلاثاء المقبل الموافق 24 آذار باستثناء رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والتي تستمر بشكل طبيعي وكذلك الطائرات العابرة للأجواء العراقية.